A moins d’un improbable rebondissement, Romelu Lukaku va reprendre le fil de son histoire avec l’Inter Milan. A peine un an après l’avoir quitté, l’international belge est en passe d’effectuer son grand come-back au sein du prestigieux club lombard.



L’ensemble de la presse italienne est catégorique ce mardi sur le fait que Lukaku va revêtir la tunique intériste. Un accord a été trouvé entre les vice-champions d’Italie et Chelsea. Les deux parties se sont entendues sur un prêt payant d'un an de 8M€, plus 2M€ de bonus. L’officialisation de la transaction devrait intervenir la semaine prochaine après que le joueur aura passé sa visite médicale.

Un transfert qui arrange tout le monde

Ce dénouement devrait ravir tout le monde. Lukaku retrouve une équipe où il se sent bien et au sein de laquelle il a signé les meilleures performances de sa carrière. L’Inter récupère un buteur de qualité et qui lui assure un maximum de buts. Quant à Chelsea, il se débarrasse (temporairement) d’un joueur dont il ne voulait pas et en récupérant, en sus, une somme d’argent intéressante. Mais reste à savoir comment réagiront les tifosi intéristes à cette nouvelle ? D’aucuns craignent une attitude hostile de leur part vu qu’ils n’ont pas aimé la façon avec laquelle le buteur belge les avait quittés en 2021.



Pour rappel, lors de son premier passage à l’Inter, Lukaku a inscrit 64 buts en 95 matches. Il a été l’un des grands artisans de la conquête du Scudetto à l’occasion de la deuxième année.