Au point mort depuis deux semaines, le feuilleton Hakimi est sur le point de s'accélérer. Le Paris Saint-Germain avait formulé une première offre pour l'international marocain, à hauteur de 60 millions d'euros, mais elle était assez éloignée des exigences de l'Inter Milan, qui en réclame 80. Ces dernières heures, deux nouveaux éléments sont venus alimenter ce dossier.

L'agent de Hakimi annonce son départ

Le premier concerne la position publique de l'agent du joueur, Alejandro Camano . Jusqu'alors, ce dernier avait toujours démenti la possibilité d'un départ cet été pour Achraf Hakimi, rappelant à qui veut l'entendre que le défenseur dispose d'un contrat de longue durée à l'Inter. Il a changé de discours cette semaine. « Le seul qui va quitter l'Inter pour le moment est Hakimi, que je représente. Nous devons travailler sur le dossier Lautaro mais il n'y a toujours pas de situation claire », a-t-il lâché, alors qu'il se trouve actuellement en Italie.

Le PSG a fait quelques pas

Le second élément concerne les négociations entre l'Inter et les courtisans du Marocain - le PSG et Chelsea. Si le club londonien serait bien en contact avec le joueur, seul le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre concrète à l'Inter. Elle ne répond pas aux volontés du club lombard pour l'instant, mais les discussions se poursuivraient et Paris aurait fait quelques pas, notamment en revalorisant un peu sa proposition, sans trouver de terrain d'entente. Une information révélée par Sky Italia et Foot Mercato.