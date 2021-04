Adversaires en Premier League, Sergio Agüero et Olivier Giroud le seraient aussi du côté de la Serie A. Les deux hommes sont dans les petits papiers de l'Inter Milan qui cherche à se renforcer en vue de la saison prochaine. Pourtant bien pourvus offensivement, les Nerazzurri auraient fait du "Kun" leur priorité pour le prochain mercato.



Et c'est surtout Antonio Conte qui aimerait attirer l'Argentin à Giuseppe Meazza. D'après Calciomercato, le technicien italien "rêverait" de Sergio Agüero. Celui-ci serait un admirateur du joueur de trente-deux ans et voudrait le voir rejoindre l'Inter pour permettre à son équipe de réussir une saison plus aboutie sur le plan européen. Quant à Olivier Giroud, il est considéré comme une alternative en cas de refus de son concurrent, de rejoindre Milan.

Conte aime la Premier League



Au côté du Français de trente-quatre ans, un autre vétéran figure en bonne place puisque Edin Dzeko (35 ans) est également cité dans les choix premiers de l'entraîneur intériste. Depuis qu'il est sur le banc de l'Inter, Antonio Conte a déjà attiré cinq joueurs de Premier League (Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Ashley Young, Victor Moses and Christian Eriksen).