Inter Milan : Et si Ashley Young restait ?

"J'aime l'Italie et Milan"

La Serie A a été suspendue indéfiniment en peine pandémie mondiale de coronavirus.. L'Inter a la possibilité de garder le joueur anglais pour une année supplémentaire et cela ne déplairait pas à l'intéressé.



"Bien sûr que j'aimerais. J'aime l'Italie, Milan, la chaleur des fans. Je veux rester et gagner. J'apprends la langue, les gens sont très passionnés". L'ancien international anglais est ensuite revenu sur son rapport avec Antonio Conte. Le boss des Nerazzuri qui l'avait convaincu de rejoindre la Lombardie : "C'est un vainqueur né avec une forte mentalité. "Lorsque Conte m'a appelé, j'ai immédiatement ressenti sa passion, il me l'a transmise", a-t-il indiqué au Corriere Della Sera.

"C'était une bonne opportunité et j'ai dit: 'J'y vais, je veux faire partie de quelque chose de génial." Le joueur de 34 ans avait passé les huit années et demie précédentes de à Manchester United. Young est arrivé en janvier dernier à l'Inter en provenance des Red Devils contre un chèque d'une valeur de 1.5M€ pour une durée de six mois.