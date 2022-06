Ce que les tifosi de la Juventus redoutaient est en passe de se produire. Leur ancienne coqueluche, en l’occurrence Paulo Dybala, est en passe de s’engager avec une formation rivale. Comme on le pressentait depuis un moment, « La Joya » va très certainement signer en faveur de l’Inter Milan dans le cadre d’un transfert gratuit. Il est libre de signer où il veut après l’expiration de son bail avec la Vieille Dame.

Dybala va signer jusqu’en 2026 avec l’Inter

Selon le média argentin TyC Sports, Dybala a déjà donné son accord aux responsables nerazzurri pour un engagement d’une durée de quatre ans. L’ex-palermitain a été satisfait au niveau de ses demandes salariales. Il ne resterait plus qu’un « ultime détail » à régler pour la finalisation du deal et il pourra alors passer sa visite médicale.



Dybala avait aussi des touches avec quelques écuries anglaises, mais il n’y avait rien de concret en terme d’approche. L’année dernière, son nom avait aussi été brièvement annoncé du côté du PSG. Là aussi, aucune proposition sérieuse n’a cependant été mise pour le recruter.