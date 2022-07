Inter Miami : Higuain songe à prendre sa retraite

La lassitude commence à émerger dans l'esprit de Gonzalo Higuain. A 34 ans, le natif de Brest évolue depuis l'été 2020 au sein de l'Inter Miami en MLS mais surtout depuis 17 ans sur les terrains. Et vraisemblablement, les retraites récentes de ses compatriotes Sergio Agüero (à 33 ans en raison de problèmes cardiaques) et Carlos Tevez (qui est devenu depuis entraîneur de Rosario Central) semblent avoir donné des idées à l'ancien international argentin (75 sélections, 31 buts). Pour L'Equipe, l'attaquant a évoqué son état d'esprit, ne niant pas être fatigué par ses multiples années au plus haut niveau.

Higuain "épuisé" par ses expériences en Europe

"Tu imagines que ça fait dix-sept ans que je joue au foot, soit la moitié de ma vie ? C'est beaucoup trop. Toutes ces années et expériences en Europe m'ont vraiment épuisé. Tu sens que l'être humain et comment il se sent ne sont pas la priorité. Il y a également des moments où j'ai souffert des critiques de la presse et des supporters " a expliqué celui qui totalise 15 buts et 12 passes décisives en 50 matches de MLS.

"La France avait déjà tellement de bons joueurs à l'époque"

Disposant de la double nationalité franco-argentine, il a confirmé avoir été approché par Raymond Domenech, en 2006, à Madrid, mais n'a pu prendre la décision de rejoindre les Bleus. "La proposition m'a beaucoup fait réfléchir mais la France avait déjà tellement de bons joueurs à l'époque : Henry, Zidane, etc. Et puis, j'arrivais tout juste au Real Madrid à 18 ans. J'étais jeune pour prendre une telle décision", a-t-il justifié. Sous le maillot de l'Argentine, celui qui s'était retiré de l'Albiceleste en mars 2019 n'aura pas gagné de titre, malgré le fait d'avoir disputé une finale de Coupe du monde en 2014 (perdue contre l'Allemagne) et deux finales de Copa America (en 2015 et 2016, perdues face au Chili).