Gonzalo Higuain a lancé un avertissement à Luis Suarez sur le fait de jouer en MLS, affirmant que c'est loin d'être facile. L'attaquant argentin a eu du mal aux États-Unis depuis qu'il a signé à l'Inter Miami en 2020, et il a révélé à quel point cela a été plus difficile que ce qu'il avait initialement imaginé. "Je pensais que je viendrais ici avec un cigare à la bouche, mais c'est difficile", a déclaré Higuain dans une interview sur Twitch avec Christian Vieri. "C'est un championnat difficile. J'ai appris qu'il est similaire à la Serie A."

Luis Suarez vers la MLS

Ces dernières semaines, il a été rapporté que Suarez partira en MLS lorsque son contrat avec l'Atletico Madrid prendra fin cet été. Diario UF a indiqué qu'il a déjà décidé de rejoindre David Beckham à l'Inter Miami. Suarez a évoqué la perspective de jouer en MLS un jour dans le futur lors de la tournée de pré-saison du FC Barcelone aux États-Unis en 2015. "L'autre jour, je me promenais dans San Francisco et les gens ne me connaissaient pas", a-t-il déclaré à ESPN Deportes. "Le pays est très grand, le football n'est pas le sport principal et vous pouvez être plus détendu. Ce n'est pas une mauvaise option."