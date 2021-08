Inter : Lautaro Martinez parti pour rester ?

Après avoir déjà perdu Romelu Lukaku, retourné à Chelsea pour quelques 115 millions d’euros, l’Inter Milan devrait finalement conserver son désormais ex-partenaire à la pointe de l’attaque des Nerazzurri : Lautaro Martinez. C’est en tout cas qu’affirme l’agent de l’Argentin, Alejandro Camano. Si ce dernier a bien confirmé que le joueur avait fait l’objet d’offres de club de Premier League, il assure que l’attaquant de 23 ans compte bien poursuivre une aventure débutée en 2018.



"La semaine prochaine, je vais rencontrer les dirigeants de l’Inter pour parler d’une prolongation. Notre volonté est claire, mais cela va aussi dépendre d’eux. Aujourd’hui, Lautaro ne va pas quitter l’Inter, malgré des offres d’Angleterre. Il est heureux ici et il aime ce club", a-t-il ainsi confié à TyC Sports. Une manière de mettre la pression sur l’Inter ou une vraie volonté de la part de son joueur, sous contrat jusqu’en 2023 ? Sans doute un peu des deux.

Les remplaçants de Lukaku et Hakimi trouvés

Ce qui est sûr, c’est que ses prétendants anglais se montrent particulièrement offensifs. Notamment Arsenal, aussi intéressé par Tammy Abraham, que Chelsea souhaiterait plus voir rejoindre la Roma, mais surtout Tottenham, qui pourrait perdre Harry Kane, toujours convoité par Manchester City, et aurait fait de l’attaquant argentin une priorité. D’après Sky Sports, les Spurs seraient disposés à payer 70 millions d’euros pour le faire venir dans le nord de Londres.



Mais l’Inter aurait dû mal à justifier un tel départ à ses supporters, qui ont déjà très peu apprécié, et c’est un euphémisme, le transfert de Lukaku. D’autant plus qu’Achraf Hakimi est aussi parti cet été, puisqu’il a rejoint le PSG pour 60 millions d’euros. Deux éléments essentiels dans la conquête du 19e titre de champion d’Italie de l’histoire du club lombard et dont on connaît déjà les successeurs. En attaque, c’est Edin Dzeko, à un an de la fin de son contrat avec la Roma, qui doit débarquer, alors que l’international marocain devrait lui être remplacé sur le flanc droit de la défense par le Néerlandais Denzel Dumfries, l’une des révélations du dernier Euro.