Inter, la mise au point de Lautaro Martinez

Depuis plusieurs semaines, des bruits évoquant l'éventuel départ de Lautaro Martinez de l'Inter Milan se sont fait jour. Pourtant, son agent et plusieurs de ses coéquipiers avaient déjà assuré que l'offensif argentin n'avait nulle envie d'aller voir ailleurs. Mais cela n'a pas suffit à faire taire tout le monde. Du coup, l'attaquant milanais a décidé de prendre les choses en main et de dire lui-même les choses clairement. C'est ce qu'il a fait dimanche sur les réseaux sociaux.



Et Lautaro Martinez a profité d'une publication postée par l'Inter Milan, évoquant le début de la nouvelle saison de Serie A fixée au mois prochain. Le buteur de vingt-quatre ans s'est empressé de commenter ce post qui était d'ailleurs illustré avec une photo de lui. "Il ne manque plus grand chose. Une autre année ensemble : Forza Inter." De quoi montrer à tous les sceptiques que, plus que jamais, il compte bien être au rendez-vous pour aider l'Inter à regagner un titre laissé cette saison au rival de l'AC Milan.