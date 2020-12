Inter : Eriksen, plutôt Arsenal que le PSG ?

Poussé vers la sortie par l’Inter Milan, Christian Eriksen a de fortes chances de retrouver sa précédente terre d’accueil, à savoir l’Angleterre. Selon La Gazzetta dello Sport, Arsenal serait passé à l’offensive pour recruter l’international danois.



La possible arrivée d’Eriksen chez les Gunners risque de faire couler beaucoup d’encre et irriter les rivaux honnis de Tottenham. Ayant joué pour les Spurs par le passé, le milieu de terrain ne choisira pas la facilité en ralliant l’Emirates Stadium. Après les difficultés rencontrées chez les Nerazzurri, ça ne serait pas non plus l’endroit le plus adéquat pour retrouver son meilleur niveau tranquillement. A noter que le Borussia Dortmund s’était aussi renseigné sur le stratège scandinave il y a de cela quelques semaines.

L’arrivée d’Eriksen conditionnée au départ d’Ozil

L’Inter Milan ne devrait pas être trop exigeant en matière d'indemnité pour Eriksen. Cependant, Arsenal veut d’abord dégraisser avant de formuler une offre. Les responsables londoniens seraient contents de pouvoir se débarrasser de Mesut Ozil, mais il n’est pas certain que la star allemande veuille partir avant la fin de son contrat.