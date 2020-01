Vigilia di Inter-Atalanta: in diretta da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte https://t.co/7VwWJbmCPC

Zlatan Ibrahimovic est revenu à Milan et a même disputé quelques minutes intéressantes contre la Sampdoria avec le club lombard. Grand admirateur du Suédois,« Tout d'abord, je tiens à souhaiter un bon retour à Ibra. C'est un grand champion.J'ai beaucoup de respect pour lui, il a beaucoup de personnalité après avoir eu une éducation difficile - c'est un grand joueur », a confié Conte en conférence de presse. Beau joueur, le boss de l'Inter estime que c'est une bonne recrue pour le rival du Milan :Sa personnalité va aider Milan, il va aider les autres à grandir. Je pense qu'il est important pour les entraîneurs d'avoir des joueurs qui montrent le chemin, des joueurs qui savent ce que vous voulez et qui dirigent l'équipe. Je pense que c'est vital pour un entraîneur d'en avoir dans une équipe. Quand un coach a ces joueurs, alors les choses sont beaucoup plus faciles. »