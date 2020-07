Inter : Allegri à la place de Conte ?

L’ère Antonio Conte toucherait-elle déjà à sa fin du côté de l’Inter ? À en croire les informations qui circulent en Italie en ce début de week-end, un départ du technicien italien dès cet été ne serait pas impossible. Sa relation avec ses dirigeants ne seraient pas au mieux, et les récents résultats enregistrés en Serie A avec la dégringolade à la 4e place du classement ne plaident pas du tout en sa faveur. Un divorce est possible, et le board lombard n’aurait pas attendu qu’il soit effectif pour sonder un nouveau technicien.



D’après Sky Sport Italia, les responsables intéristes pensent fortement à Massimiliano Allegri pour assurer les destinées de l’équipe à partir de la saison prochaine. Ce dernier est libre depuis qu’il a quitté Juventus en 2019. Après avoir pleinement profité de son année sabbatique, il est très motivé pour relever un nouveau challenge. Il avait comme priorité de tenter une expérience dans un championnat étranger, mais l’idée de s’installer à la tête d’un club aussi prestigieux que l’Inter ne devrait pas lui déplaire.

Un air du déjà vu pour Allegri et Conte



Il y a six ans, Allegri prenait la succession de Conte sur le banc de la Juventus. L’histoire pourrait donc se répéter cette année. Un scénario d’autant plus probable qu’il retrouverait à Milan un certain Giuseppe Marotta. Les deux hommes s’entendent très bien, vu qu’ils ont travaillé ensemble et efficacement pendant plusieurs années du côté du Piémont. Sur le papier, tout semble donc réuni pour que le technicien toscan prenne la suite de Conte chez les Nerazzurri.

