Insigne vers la MLS pour un transfert record ?

Lorenzo Insigne n'a toujours pas signé de prolongation de contrat avec Naples et plusieurs équipes suivent sa situation, car il deviendra joueur libre l'été prochain. Le meneur de jeu a rejeté la dernière offre qui lui permettrait de gagner 4,6 millions d'euros par campagne, bonus compris, car il réclame une somme proche de 7 millions d'euros.

Insigne vers un départ de Naples

Des clubs européens comme l'Inter Milan souhaitent faire signer le vainqueur de l'Euro 2021 avec l'Italie, mais l'offre n'est pas proche de celle présentée par le Toronto FC, club de Major League Soccer. Il y a quelques semaines, l'agent du capitaine de Naples, Vincenzo Pisacane, a exclu tout transfert en MLS, car il souhaite rester en Italie.

Mais selon le journaliste Will Forbes de Nashville, le Toronto FC a fait une offre sérieuse à Insigne et à son agent qui battrait des records en Major League Soccer. Toujours selon Forbes, il y a de fortes chances que le meneur de jeu italien l'accepte et rejoigne l'équipe canadienne cet été.