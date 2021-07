Inquiétude au PSG ! Mbappé se fâche

Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son contrat avec le PSG. Et s’il cherchait une raison pour définitivement stopper les négociations avec sa direction, il l’a peut-être trouvée. Selon L’Équipe, l’international tricolore a très peu goûté à l’interview qui a été publiée dans le magazine du club et dans laquelle il se projetait sur une nouvelle saison du côté du Parc.



Et dans cet entretien, qu’il a effectué en compagnie de Neymar, le prodige de Bondy a déclaré que son « plus grand rêve est de remporter la Ligue des Champions avec le PSG ». L’intéressé ne conteste pas ses propos. En revanche, il est contrarié par le timing de la publication alors qu’il avait tenu ces déclarations en mai dernier. Le joueur se serait déjà plaint auprès de ses responsables franciliens, jugeant que c’était un stratagème pour lui faire endosser le mauvais rôle auprès des supporters en cas de rupture.

Le fossé se creuse entre les deux parties

Naturellement, les décideurs franciliens ont fait savoir qu’il n’y avait rien d’intentionnel ou de calculé dans leur démarche. Le magazine du club est un trimestriel et sa sortie était prévue pour ce mois-ci, et il fallait bien travailler en amont pour recueillir les propos des interviewés juste avant qu’ils ne partent en sélection et filent ensuite en vacances.



Cet épisode confirme, si besoin était, que les relations ne sont pas au mieux entre Mbappé et son club. Les discussions pour le renouvellement du contrat n’avancent pas du tout et il n’y a que Nasser Al-Khelaifi qui y participe désormais pour le compte du club.