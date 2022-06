🚨🦁 Florentin Pogba transféré au @atkmohunbaganfc à un an de la fin de son contrat.

👋 Le FCSM souhaite le meilleur à son désormais ancien défenseur central qui fêtera ses 32 ans dans quelques semaines.



— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) June 24, 2022

Un vrai globe-trotter du football

, mais ce n'est pas Paul qui se charge de déclencher le mouvement. Son frère aîné. « À un an de la fin de con contrat, l'international guinéen souhaitait découvrir un nouveau championnat et est transféré au ATK Mohun Bagan FC, qui évolue dans le championnat indien. Florentin Pogba était arrivé au club à l'été 2020. Il a évolué durant deux saisons avec le maillot sochalien, disputant 62 rencontres de Ligue 2 BKT », indique vendredi le club franc-comtois dans un communiqué., le globe-trotter Florentin Pogba va connaître une nouvelle expérience loin de son pays natal. Dans son nouveau club, pensionnaire d'Indian Super League, la recrue retrouvera notamment son compatriote, le Franco-Marocain Hugo Boumous. Cet ancien joueur du Stade Lavallois et du Moghreb Tétouan évolue depuis plus de quatre ans avec succès dans l'élite indienne.