« Il n’y aura plus de place pour Pogba à MU si Grealish vient »

Le brillant ailier anglais Jack Grealish fait partie des joueurs pressentis pour rejoindre Manchester United lors de la prochaine intersaison. A 24 ans, il compte signer dans un club huppé pour poursuivre sa progression et Old Trafford émerge comme la destination la plus probable pour le sociétaire d’Aston Villa. Une perspective qui enchante les fans de la formation mancunienne, et aussi des anciens joueurs du club. Un certain Lee Sharpe (193 matchs avec MU) se frotte déjà les mains à l’idée de voir ce grand espoir évoluer au sein de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Pogba ne serait plus indispensable à MU





Sharpe est un très grand fan de Grealish, à tel point qu’il voit ce dernier capable de combler le vide que pourrait laisser Paul Pogba en cas de départ. Pour l’international tricolore, un transfert durant l’intersaison demeure la tendance forte et pour l’ex-joueur anglais devenu consultant il n’y aura pas à s’inquiéter si jamais le stratège des Villans venait à signer. «Est-ce que Grealish peut amener United à un niveau différent? Pour moi, oui, a déclaré Sharpe à Gentingbet.com. C’est un joueur de grande classe. J'adore le regarder jouer, il est fantastique avec le ballon, sa vision de jeu sont absolument incomparables. Et je suppose qu'il serait là pour remplacer Pogba. Si Grealish vient et qu’il est associé à Fernandes, il n'y a pas vraiment de place dans l'équipe pour quelqu'un comme Pogba. Il y aura un peu trop de joueurs créatifs ».