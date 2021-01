Ighalo annonce son départ de Manchester United

Odion Ighalo ne rempilera pas à Manchester United au terme de son prêt. L'attaquant international nigérian a annoncé lui-même la nouvelle ce mercredi sur les réseaux sociaux. "Il est si difficile de voir ce rêve prendre fin. Mais je rends grâce à Dieu de m'avoir aidé à réaliser ce rêve de longue date de porter le maillot de Manchester United en tant que joueur et de représenter ce grand club, c'était en effet un honneur que je chérirai à jamais et pour lequel je serai reconnaissant", a écrit le meilleur buteur de la CAN 2019.

Arrivé du Shanghai Shenhua en janvier 2020, le Super Eagle avait rendu des services l'an passé (5 buts en 19 matchs) avant de voir son temps de jeu se réduire nettement cette saison, avec quatre petites apparitions en tout et pour tout sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer.