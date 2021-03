Icardi lève le doute concernant son futur

Non, Mauro Icardi n’a pas l’intention de quitter le PSG. Même s’il n’est plus aussi indiscutable qu’à son arrivée au club et qu’il y a une forte concurrence à son poste, l’avant-centre parisien n’envisage pas un transfert l’été prochain.

Dans une longue interview accordée au site du club, l’ex-intériste a affirmé qu’il n’a absolument aucune raison d’aller voir ailleurs. « Je suis très heureux que le club ait décidé de lever l'option et de me proposer de continuer ensemble pour les quatre prochaines années, a-t-il confié. Pour moi, c'est un honneur et une fierté, comme je l'ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres. C'est ce qu'un joueur recherche. »

Icardi assure ne pas avoir changé

Même s’il est moins prolifique en ce moment qu’il ne l’était lors de ses six premiers mois dans la capitale française, l’international albiceleste a indiqué que « ma [sa] mentalité reste la même que la saison passée ». « L'année dernière, nous avons réalisé une grande saison et j'espère que dans les années à venir, nous pourrons continuer à nous améliorer et à gagner des titres », a-t-il ajouté en évoquant les objectifs collectifs.

Enfin, Icardi a évoqué sa relation avec Mauricio Pochettino, le nouveau coach de l’équipe. Celle-ci serait plus fluide qu’avec Thomas Tuchel, car il n’y a plus de barrière de la langue. « L'arrivée de notre nouvel entraîneur est une bonne chose pour le groupe et, pour moi qui parle espagnol, c'est parfois un plus ! Nous pouvons mieux communiquer et parler d'une manière différente. Nous devons également remercier Thomas Tuchel pour ce qu'il a réalisé pour le club. Chaque entraîneur a sa mentalité de travail et ses idées sur le jeu », a-t-il indiqué.