Icardi, la clé dans le dossier Morata au Barça ?

Alvaro Morata aurait demandé à la Juventus s'il pouvait partir en janvier suite à l'intérêt du FC Barcelone, et son éventuel transfert chez les Blaugrana pourrait dépendre de la décision de l'attaquant du Paris Saint Germain Mauro Icardi de rejoindre Turin. Selon Marca, les futurs d'Icardi et de Morata pourraient être liés. Si la Juventus parvient à s'attacher les services de l'Argentin, elle pourrait autoriser l'international espagnol à quitter le club.

Destins liés pour Morata et Icardi

Si Morata rejoint Barcelone, il deviendra l'un des trois joueurs à avoir porté les couleurs du Real Madrid, des Blaugrana et de l'Atletico Madrid, avec Bernd Schuster et Miquel Soler. Comme le rapporte Tuttosport, Morata a informé la Juventus de son intention de quitter la Vieille Dame, qui n'était initialement pas très enthousiaste à l'idée d'accéder à sa demande. La Juventus doit convaincre le PSG d'entamer des négociations pour Icardi, qui a perdu son statut dans le club français, avec seulement cinq buts cette saison et un rôle de figurant. Si la Juventus parvient à signer Icardi, les Bianconeri pourraient mettre fin à leur contrat de prêt avec l'Atletico Madrid, sur Morata.