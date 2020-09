Ibrahim Sangaré (Toulouse) signe au PSV Eindhoven (officiel)

Très courtisé, Ibrahim Sangaré quitte Toulouse pour le PSV Eindhoven. Le prometteur milieu de terrain international ivoirien (22 ans, 3 sélections avec les Eléphants) s'est engagé jusqu'au 30 juin 2025 en faveur du club néerlandais, qui a déboursé la somme de 9 millions d'euros pour s'attacher ses services. « Ibrahim va renforcer notre milieu de terrain et, surtout, nous aider défensivement car il peut couvrir beaucoup d'espace... La relégation de Toulouse nous a offert la possibilité de le faire signer. Cependant, nous avons eu beaucoup de concurrence d'autres clubs qui le voulaient également », a déclaré le directeur sportif du PSV, John de Jong. Arrivé de l'AS Denguélé au Téfécé en juillet 2016, Sangaré pourrait découvrir la Ligue Europa cette saison avec son nouveau club, qui affronte Rosenborg jeudi en barrages qualificatifs.

From 🇨🇮 via 🇫🇷 to 🇳🇱. (Y)our new midfield powerhouse is officially 🔴⚪️!#BienvenueIbrahim

— PSV (@PSV) September 28, 2020