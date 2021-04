Hugo Lloris, l'heure de prendre un nouveau départ ?

Avec le licenciement de José Mourinho en début de semaine, Tottenham rentre dans une période d'instabilité qui pourrait voir plusieurs cadres partir durant l'été. Si Harry Kane et Dele Alli vont une nouvelle fois faire les gros titres à l'heure du mercato, un joueur qui n'a pas l'habitude d'être lié aux rumeurs de transfert risque d'en faire autant : Hugo Lloris. Plusieurs médias anglais ont déjà évoqué le possible départ du capitaine des Spurs. Il faut dire que c'est peut-être le bon moment pour le joueur de 34 ans de se chercher un nouveau défi.

Le portier arrivé en Premier League en 2012 va entrer dans la dernière année de son contrat. Si l'institution présidée par Daniel Levy compte toucher une contrepartie financière, c'est cet été qu'elle doit vendre son gardien. Se séparer du titulaire le plus âgé de l'équipe au moment où un rajeunissement de l'effectif est ambitionné pour se reconstruire n'a rien d'illogique non plus. Et pour l'international français, le moment semble également opportun pour aller chercher un dernier grand défi après avoir aider les Spurs à utiliser leur potentiel au maximum, non sans frustration.



Hugo Lloris, prêt à revenir en Ligue 1 ?

En club, le palmarès du champion du monde 2018 ne contient que deux lignes : une Coupe de France et un Trophée des Champions remportés en 2012 avec l'OL. Si Hugo Lloris s'est affirmé comme un des meilleurs gardiens du monde, ses plus de 350 matchs avec Tottenham ne lui ont pas permis de remporter des titres. La finale de Carabao Cup prévue ce week-end face à Manchester City pourrait être la dernière occasion d'y parvenir. Ensuite, après l'Euro où le natif de Nice va garder les cages de l'équipe de France, le moment sera certainement venu d'étudier les offres qui se préparent à arriver. A ce moment-là de l'été, le jeu des chaises musicales aura peut-être commencé.

Au poste de gardien où du mouvement est attendu, un seul départ pourrait provoquer une succession de transferts à laquelle Hugo Lloris pourrait participer. D'après la presse anglaise et notamment le Telegraph, deux clubs sont à l'affût dans ce dossier : Manchester United et l'OGC Nice. Le club formateur de l'international français aimerait le rapatrier pour permettre à son projet INEOS de franchir un cap et encadrer les jeunes éléments de son onze. Une sollicitation qui n'a rien à voir avec celles que ses potentiels futurs ex-coéquipiers risquent de recevoir.