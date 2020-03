Houssem Aouar (OL) ne pense pas à un départ

Houssem Aouar s’est imposé ces derniers mois comme l’un des hommes forts de l’Olympique Lyonnais. A seulement 21 ans, il est devenu le leader technique des Gones, et cela s’est notamment vu mercredi dernier lors du match de Ligue des Champions contre la Juventus (1-0) où il s’est notamment offert une passe décisive. Devant cette série de performances très séduisante, l’international espoir tricolore commence à taper dans l’œil de quelques grands clubs continentaux. Les Blues de Chelsea auraient pris des renseignements à son sujet.



Aouar et son avenir: "Je n'y pense pas forcément, je pense plutôt aux semaines qui arrivent. Elles vont être importantes pour l'OL et pour nous."

"J’ai pas mal de choses à apporter encore à l’équipe. J’essaye de ne pas me polluer l’esprit en restant concentré sur le terrain." pic.twitter.com/Qr9OaV2EB8

Aouar veut gagner un titre avec l’OL

Aouar est parfaitement au fait de l’intérêt qu’il suscite ailleurs, mais il ne se laisse pas déstabiliser par les questions qui concernent son avenir. S’il n’exclut rien, le brillant milieu offensif affirme qu’il pense uniquement à Lyon pour l’instant. « Honnêtement, je n'imagine rien (pour le futur), a-t-il déclaré lors de l’émission Téléfoot. Cette fin de saison va être très excitante, je ne pense pas à l'avenir mais aux semaines qui arrivent. Elles vont être importantes pour le club. J'essaye de ne pas trop me polluer l'esprit et resté concentré sur le terrain ». L’OL est encore engagé dans quatre épreuves différentes cette saison et Aouar a admis qu’il a « à cœur de gagner un titre » avec son club formateur.