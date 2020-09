Houssem Aouar à Arsenal ? Aulas donne son avis

Vendredi soir, une rumeur a circulé, faisant état d’un accord verbal entre Houssem Aouar et Arsenal en vue d’un transfert, ainsi que d’une offre de 35M€ qui aurait été transmise par la direction des Gunners à celle de Lyon. Le deal paraissait être en bonne voie, mais c’est loin d’être le cas. Ce samedi matin, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur Twitter pour dire que rien n’est fait pour son milieu international et qu’il a encore bon espoir de pouvoir le conserver pour toute la saison 2020/2021.

Transferts : Houssem Aouar (OL) d'accord avec Arsenal - ⁦@OL⁩ ⁦:il y aura très peu de départs: pour Houssem Arsenal est bcp trop éloigné de sa valeur: on compte sur lui pour faire un grand match à Lorient et mener l’OL en CL l’année prochaine 👍 https://t.co/8SUKIHLcLJ — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 26, 2020

« Trop éloigné de la valeur de Houssam »

« Il y aura très peu de départs. Pour Houssem, Arsenal est beaucoup trop éloigné de sa valeur: on compte sur lui pour faire un grand match à Lorient et mener l’OL en Ligue des Champions l’année prochaine », a écrit le cacique lyonnais, en réaction à une publication d’un média qui révélait la décision prise par Aouar. A moins qu’il ne s’agisse d’une stratégie de l’homme fort du club pour faire monter les enchères, l’ancien Bleuet est donc bien parti pour effectuer au moins une saison de plus avec les Gones.