Hazard prêt à quitter le Real dès maintenant

Deux ans et demi après son arrivée en Espagne, Eden Hazard pense à un départ. Transféré pour plus de 110 M€, l'international belge n'a jamais convaincu au Real Madrid et a également été plombé par un physique récalcitrant. Conscient de cet échec, l'ancien de Chelsea serait aujourd'hui prêt à faire le deuil de son expérience madrilène pour se trouver un nouveau point de chute.

C'est en tout cas ce qu'affirme Sacha Tavolieri. Le journaliste belge explique que son compatriote "veut quitter le Real Madrid" et ajoute que "sa situation sportive trouve aussi écho à sa situation médicale". En mars dernier, au moment où le joueur belge était victime d'une lésion au psoas, le staff médical madrilène souhaitait qu'il passe une fois encore sur le billard. Ce qu'aurait refusé le président Florentino Perez qui "a insisté pour l'éviter, souhaitant le faire jouer pour le vendre".

Madrid en veut 30 M€ minimum

Mais Eden Hazard trouvera-t-il preneur, la question demeure. Un temps évoqué, son possible retour à Chelsea ne semble plus vraiment d'actualité. Tout dépendra aussi du prix qu'en demande Madrid. Selon Mundo Deportivo, le club serait prêt à le céder aux alentours de 30-40 M€. De quoi permettre aux Merengue de faire d'une pierre deux coups, en récupérant un peu de liquidités à réinjecter aussi sec dans le dossier Mbappé.