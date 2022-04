Hazard, ce que le Real Madrid lui réserve

Entre blessures et coups durs, Eden Hazard a manqué dans les grandes largeurs son expérience au Real Madrid. Débarqué de Chelsea à l'été 2019, l'international belge a loupé un nombre incalculable de rencontres depuis près de trois ans et le club merengue rêve de s'en débarrasser. Un désir qui n'est pas partagé par le joueur qui continue d'espérer parvenir à s'imposer. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Eden Hazard pourrait cependant être invité à bouger.

Un mouvement qui pourrait prendre la forme d'un prêt puisque d'après les informations de AS, l'idée du Real est actuellement de prêter son joueur la saison prochaine. Avec un espoir : celui que le Belge retrouve le niveau qui était le sien à Chelsea, pour mieux le vendre à l'été 2023. Comme l'indiquait FootMercato il y a quelques jours, Arsenal a déjà levé la main pour s'offrir les services du Diable Rouge.

Discussions en cours

Le média ajoute ce vendredi que les Gunners sont revenus aux nouvelles cette semaine et qu'un rendez-vous pour discuter de ce prêt éventuel a même eu lieu. Pour autant, les discussions s'annoncent longues et ardues pour le club londonien face au désir d'Eden Hazard de rester au Real Madrid. À quelques encablures du Mondial 2022, l'ancien Lillois ne veut pas se lancer dans une nouvelle et incertaine aventure.