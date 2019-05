Hazard a pris sa décision

Débarqué à Chelsea à l’été 2012, Eden Hazard a disputé ce dimanche son dernier match à Stamford Bridge. Tout du moins avec le maillot des Blues sur le dos. Entré en jeu à vingt minutes de la fin du match face à Leicester (0-0), l’ancien Lillois a confirmé son intention de quitter le club londonien dans les prochaines semaines.

"Oui, j’ai pris ma décision concernant mon avenir, mais ça ne dépend pas que de moi", a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. Si le Diable Rouge n’a pas été totalement explicite, il ne faut pas être grand clerc pour comprendre qu’il a bel et bien décidé de rejoindre le Real Madrid et qu’il attend désormais que les deux clubs s’entendent. Eden Hazard a beau ne plus avoir qu’un an de contrat, les Blues ne veulent pas entendre parler d’un départ pour moins de 115 millions d’euros, ce qui a le don de crisper les dirigeants merengue tout comme l’international belge.

"Ma décision est certaine." Eden Hazard

Sa décision est en tout cas irrévocable. "Il y a quelques semaines, j’ai dit au club ce que je voulais. Même un top 4 ne me fait pas réfléchir. Ma décision est certaine", a-t-il en effet poursuivi, ajoutant au sujet des négociations en cours: "J’aurais préféré que ce soit différent. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. J’attends toujours. Tout comme vous attendez et les fans sont toujours dans le doute."

Alors qu’Eden Hazard espère achever son aventure à Chelsea avec la conquête de la Ligue Europa, dont il disputera la finale le 29 mai prochain face à Arsenal, Maurizio Sarri a également entériné le départ de son joueur vedette. "Eden Hazard a été un grand joueur pour ce club. Il faut accepter sa décision", a ainsi confié le manager italien au micro de la BBC. Le doute n’est plus permis.

Sarri ''Respecter la décision d'Eden Hazard''