Harry Kane (Tottenham) se fiche de son prix et veut gagner avec les Spurs

», a encore considéré l'international anglais.

Estimé à 280 millions d'euros selon The Express, Harry Kane se fiche de sa valeur marchande, lui qui est dans l'optique de gagner des trophées avec son club actuel de Tottenham, qui entame une nouvelle ère avec un certain José Mourinho à sa tête.Mais je ne peux que faire de mon mieux pour l’équipe et c’est ce que j’ai toujours fait. J’ai toujours essayé de marquer, j’ai toujours essayé de travailler fort, de gagner des coups francs et de les mettre au fond de toutes les façons possibles, a indiqué Harry Kane pour la publication anglaise, lui qui estime que son ambition coïncide avec celle de sa formation :Je veux gagner des trophées, c’est clair, alors j'espère que nous pourrons le faire cette année. J’ai clairement indiqué que j’étais au stade de ma carrière où je voulais gagner des trophées, j’ai clairement indiqué que je voulais les gagner ici et c’est une grande année pour celaGagner des trophées, c'est exactement ce que José Mourinho est venu faire chez les Spurs : «, c'est un gagnant. De manière réaliste, nous regardons la Ligue des champions et la FA Cup pour tenter de faire quelque chose. Nous verrons comment cela se passera». Les grandes écuries européenne en quête d'attaquants devront vers se tourner vers d'autres cibles. Kane a d'autres objectifs en tête.