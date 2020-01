Harold Moukoudi (Saint-Etienne) plaît à des clubs anglais

La découverte de la Ligue 1 a été mouvementée pour Harold Moukoudi. Propulsé dans le grand bain dès l'entame de la saison, le défenseur de 22 ans a eu du mal à se montrer impérial dans une arrière-garde forézienne particulièrement friable. Auteur de prestations mitigées, l'ancien Havrais a perdu sa place de titulaire (une seule apparition en championnat depuis début décembre), en partie à cause de l'éclosion de Wesley Fofana. Et le retour de William Saliba n'annonce rien de bon pour le temps de jeu de l'international français U20, qui pourrait être incité à trouver une porte de sortie. L'Equipe révèle à ce sujet que plusieurs formations anglaises de Premier League (Burnley) et de Championship (Leeds, West Bromwich Albion, Derby County, Stoke City) lui feraient les yeux doux. Des équipes qui souhaiteraient obtenir le prêt (sans option d'achat) du natif de Bondy alors que les dirigeants stéphanois, ouverts à toute négociation, seraient plutôt enclins à étudier la possibilité d'une vente.