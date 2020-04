Hamari Traoré (Rennes) plaît aussi en Liga

En quête d'un élément susceptible de compenser le départ prévu de Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain a coché le nom d'Hamari Traoré. Mais le club de la capitale n'est pas la seule formation huppée à cibler le latéral droit du Stade Rennais. Selon les informations recueillies par Football365 Afrique, le FC Barcelone suit également l'international malien (24 sélections), auteur de 5 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1 cette saison. En fin de contrat au mois de juin 2021, l'ancien pensionnaire de l'Académie Jean-Marc Guillou a été proposé au Barça.

Le FC Séville en embuscade

L'hypothèse n'a rien de farfelu : désireux de se débarrasser du Portugais Nelson Semedo, pas au niveau attendu à ce poste, les Blaugrana ne compteraient pas davantage dans l'immédiat sur le jeune Sénégalais Moussa Wagué, prêté l'hiver dernier à l'OGC Nice et jugé encore trop juste pour le très haut niveau. Mais au moins une autre piste existe en Liga pour Hamari Traoré : coutumier des recrutements en Ligue 1 et également intéressé par le Marseillais Bouna Sarr, le FC Séville pourrait passer à l'action pour s'attacher les services du Rennais, et griller la politesse à la concurrence. Des contacts ont déjà été établis en ce sens par l'entourage du joueur de 28 ans.