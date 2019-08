Halilhodzic s'en va "sans rien"

Ce n'était plus un secret depuis le début de la semaine, et les informations d'Ouest-France étaient exactes: Vahid Halilhodzic, après le match de vendredi entre Nantes et le Genoa (1-1), va quitter le banc des Canaris, exténué par sa relation avec les dirigeants. Son adjoint Patrick Collot, aidé par le préparateur physique Cyril Moine, reprend le flambeau en intérim. L'Equipe a évoqué dans la journée un ticket Luis Fernandez-Stéphane Ziani (coach des U19).

"Halilhodzic a souhaité mettre fin à son contrat qui le liait au FC Nantes, cette décision prendra effet à l’issue du match, écrit le club sur son site. Après un entretien respectueux et cordial avec le président Waldemar Kita, un accord pour une séparation à l'amiable a été trouvé entre les deux hommes. Le club regrette le départ du coach, mais respecte sa volonté et lui souhaite une bonne continuation."

"Je pars sans aucun centime, contrairement à ce que j'ai pu entendre, assure Halilhodzic à Ouest-France. C'est un peu courageux de ma part. Je n'ai rien d'autre, même si je veux travailler ailleurs. Mais où et quand ? Je ne sais pas encore... Je remercie mes joueurs, le staff et les supporters, j'ai gardé une bonne cote. Je suis fier d'eux, après la période tragique lors du décès d'Emiliano Sala. Leur comportement et leur fidélité resteront gravés."