Halilhodzic: "C'est un peu courageux de ma part"

Vahid Halilhodzic s'est exprimé vendredi pour France Bleu à propos de son départ du FC Nantes, à l'issue de son dernier match amical face au Genoa (1-1): "Je pars sans aucun centime, contrairement à ce que j'ai pu entendre. C'est un peu courageux de ma part. Je n'ai rien d'autre, même si je veux travailler ailleurs. Mais où et quand ? Je ne sais pas encore... Je remercie mes joueurs, le staff et les supporters, j'ai gardé une bonne cote. Je suis fier d'eux, après la période tragique lors du décès d'Emiliano Sala. Leur comportement et leur fidélité resteront gravés."