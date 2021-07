Haaland, la grosse offre arrive

La Norvège n'ayant pas pris part à l'Euro 2020, il avait presque été oublié. Mais Erling Haaland est toujours là et se prépare à reprendre le chemin de l'entraînement avec son club du Borussia Dortmund. L'attaquant norvégien n'en reste pas moins dans le viseur de nombreuses grosses cylindrées et certaines ont profité des dernières semaines pour peaufiner leur stratégie dans ce dossier. C'est notamment le cas de Chelsea.

Selon les informations de Jan Aage Fjortoft, ancien joueur norvégien travaillant désormais dans les médias, les Blues prépareraient bel et bien "une grosse offre qui pourrait mettre à mal l'assurance du Borussia Dortmund qui assurait qu'il (Erling Haaland) resterait la saison prochaine". D'après lui, le club allemand ne dirait pas non à 175 M€ et le boss de Chelsea, Roman Abramovich, pourrait s'aligner sur les désidératas du BvB.

Depuis son arrivée au Borussia, Erling Haaland a inscrit la bagatelle de cinquante-sept buts en cinquante-neuf matchs. Le joueur de vingt ans est encore sous contrat avec son club pour les trois prochaines saisons.