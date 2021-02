Gueye, l'imbroglio qui plombe (un peu plus) l'OM

L'Olympique de Marseille est un cumulard. Englué dans une succession de problèmes sportifs et extra-sportifs, le club phocéen va avoir un nouveau dossier à traité. Et celui-ci concerne le transfert de Pape Gueye. Recruté à l'été 2020 pour quatre saisons, le milieu de terrain s'était intialement engagé avec Watford avant de faire machine arrière. Le club anglais a déposé un recours auprès de la FIFA qui a de son côté ouvert une procédure.

Et la Fédération internationale de football en a informé l'Olympique de Marseille, comme le précise L’Équipe dans son édition de mercredi. Le quotidien y indique que "les dirigeants marseillais ne se sont pas dits surpris par la démarche de Watford", précisant également que "des discussions existaient entre les deux clubs, en décembre encore, pour trouver un accord à l'amiable".

Gueye, "lésé financièrement"

Visiblement, les deux parties n'ont pas trouver de terrain d'entente et l'affaire a donc été portée devant la FIFA. De son côté, Pape Gueye avait décidé de ne pas tenir son engagement initial et de ne pas rejoindre Watford, "s'estimant lésé financièrement et dénonçant le rôle de son ancien agent, Bakari Sanogo".