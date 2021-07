Guendouzi officialisé dès lundi à l'OM ?

[📺 LIVE - beIN SPORTS 1] #FootballShow

C'est de plus en plus chaud à Paris, mais aussi à Marseille. Au lendemain de l'officialisation du prêt avec option d'achat de Cengiz Ünder, en provenance de la Roma, voilà que Matteo Guendouzi est à deux doigts de s'engager. Selon RMC Sport, l'international Espoirs va passer sa visite médicale lundi, après être arrivé dimanche en début de soirée à l'aéroport de Marignane. Pour lui aussi, il devrait s'agir d'un. Agé de seulement 22 ans, l'ancien milieu de terrain lorientais conserve un potentiel immense dans sa percussion et son abattage.Souvent comparé à David Luiz de par sa chevelure imposante, il devrait bel et bien figurer parmi l'effectif olympien, contrairement au Brésilien un temps annoncé - et dont il a été le coéquipier chez les Gunners. "En temps voulu, je déciderai avec mes agents et mon père vers quelle direction nous allons", indiquait-il tout récemment à Bild. La décision s'est donc prise beaucoup plus vite que prévu... Guendouzi, au caractère très affirmé, s'est déjà brouillé à Arsenal. Il a probablement les défauts de ses qualités, mais là encore, c'est un coup que l'Olympique de Marseille peut difficilement se permettre de ne pas tenter, pour un joueur qui avait été appelé en bleu par Didier Deschamps en 2019.Estimée à onze millions d'euros, cette opération est une des plus importantes au coeur de ce début de marché très animé et alléchant du côté de l'OM : après les officialisations des arrivées deet, le gardien espagnol(AS Rome) devrait également débarquer pour quinze millions d'euros - toujours en prêt avec option d'achat - et ainsi apporter une vraie concurrence à Steve Mandanda.est aussi tout proche.A la suite des départs de Thauvin, Sakai, Valère Germain, Strootman ou encore Cuisance, une nouvelle page est bel et bien en train de s'ouvrir à Marseille, qui a déjà pu démarrer une préparation intéressante puisque peu de joueurs internationaux manquent à l'appel. Les Olympiens ont battu Martigues 3-0 dimanche soir, avec notamment des buts de Boubacar Kamara et Benedetto.