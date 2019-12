Guardiola n’est pas pressé de prolonger à Manchester City

Il y a quelques jours, Pep Guardiola avait clamé haut et fort qu’il ne voyait pas son avenir ailleurs qu’à Manchester City. De belles paroles mais qu’il n’a pas fait suivre par des actes. Le célèbre technicien catalan a un contrat avec les champions d’Angleterre qui expire en 2021. Et pour l’instant, il n’y a ni négociation, ni volonté de la part de l’intéressé de s’asseoir autour d’une table pour discuter de ce sujet. C’est ce qu’il a lui-même indiqué en conférence de presse ce lundi, en réponse aux interrogations des journalistes concernant l’éventualité d’un nouveau bail.



« À la fin de cette saison, cela fera quatre ans que je suis ici. Et à la fin de l'année prochaine, ce sera cinq, car je veux être ici jusqu’à cette date », a commencé par confier Guardiola, avant d’enchérir : « donc, c'est long. Regardez ce qui se passe (dans le football), les clubs licencient leurs managers semaine après semaine. Et j'ai répondu à cela à plusieurs reprises. Je me sens incroyablement bien ici (...) Pour signer un contrat, je dois voir comment cela fonctionne et surtout si je le mérite. On a augmenté notre niveau ces dernières années et les attentes sont plus élevées, nous devons voir si nous pouvons faire face à ça ». Malgré deux titres de champion d’Angleterre, ainsi que deux Leagues Cup et une FA Cup offerte aux Eastlands, l’ancien coach du Barça ne sait donc pas s’il mérite de continuer du côté de l’Etihad Stadium.

Guardiola est déjà le coach le mieux payé au monde

Tout en étalant son côté exigeant, Guardiola a aussi admis qu’il n’était pas le seul décideur dans ce dossier. « Ce n'est pas seulement ma décision, la direction n’a pas abordé ce sujet, a-t-il révélé. Maintenant, c'est un peu une rupture avec la famille pour Noël, puis nous nous préparons pour les Wolves, puis nous pouvons penser à l'avenir ». Un triomphe en Ligue des Champions, derrière lequel le club court désespérément depuis de longues années, conduirait peut-être le board des Sky Blues à passer à l’action et retenir leur prestigieux coach. Guardiola n’a d’ici là aucune raison objective d’aller voir ailleurs, qui plus est avec un contrat actuel qui pèse 23M€ par an et qui est le plus juteux jamais concocté pour un entraineur.