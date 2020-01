Guardiola ne voudrait plus de Gabriel Jesus (Manchester City)

Il y deux ans, Pep Guardiola avait mis sur le banc Sergio Aguero pour faire de la place dans son onze de City au Brésilien Gabriel Jesus. Mais, ça c'était avant. Aujourd'hui, les statuts des deux joueurs se sont non seulement inversés, mais l'international auriverde serait aussi mis sur la liste des joueurs susceptibles d'être à transférer. C'est ce qu'indique le quotidien britannique The Telegraph, en précisant qu'une grande réflexion est menée autour du cas de l'ancien joueur du Palmeiras.

Gabriel Jesus jugé trop ambitieux par Guardiola ?

Les statistiques de Gabriel Jesus avec les champions d'Angleterre sont pourtant loin d'être ridicules cette saison. En 27 matchs joués, il a trouvé la faille à 13 reprises. Est-ce sa dernière sortie médiatique où il a déclaré ouvertement vouloir précipiter la fin du règne d'Aguero qui l'a desservi ? L'hypothèse n'est pas à écarter. Son départ, s'il venait à se concrétiser, ne devrait cependant pas être le seul enregistré chez les Eastlands l'été prochain. David Silva, Leroy Sané, et à un degré moindre Oleksandr Zinchenko et Benjamin Mendy sont aussi pressentis pour se trouver une nouvelle destination.