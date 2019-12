Guardiola (Manchester City) confirme l’approche d’Arsenal pour Arteta

L’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, a admis qu’Arsenal cherchait à recruter son adjoint, Mikel Arteta.

Depuis lundi, et la photo dévoilée par la presse anglaise où on voit le directeur général d’Arsenal (Vinai Venkatesham ) rendre visite à Mikel Arteta dans sa maison, les Citizens ne pouvaient plus nier les faits. Alors, ce mardi lors de son traditionnel rendez-vous avec les médias, Pep Guardiola a choisi de jouer carte sur table.

À la question si son assistant était en instance de départ, le technicien catalan a répondu par l’affirmative : « Je sais ce que vous savez. Aujourd’hui, je l’ai vu. Et oui, il s’est rendu ailleurs. Nous avons été très malins en le faisant venir ici et maintenant d’autres gens le veulent. C’est une personne incroyable et un très bon entraineur. C’est pourquoi il a réussi chez nous. Là, il est en discussions avec Arsenal et on verra ce qui se passera ».

Guardiola a ensuite insisté sur le fait qu’il n’était pas du tout furieux contre son bras droit. Il conçoit que ce dernier veuille voler de ses propres ailes : « Oui, j’étais au courant de sa rencontre. C’est un adulte, et il sait exactement ce qu’il fait. Il a été d’une honnêteté incroyable envers moi. Vous savez, la structure d’un club bouge souvent, elle ne reste pas la même. Ce qui fonctionne aujourd’hui pourrait ne pas fonctionner demain. Aujourd’hui, il fait partie de notre staff mais ça peut changer. S’il y a des nouvelles, je le saurais, vous le sauriez et on verra ce qui se passera ». Pour rappel, Arteta est un ancien joueur d’Arsenal (2011-2016). Immédiatement après avoir raccroché les crampons du côté de l’Emirates Stadium, il avait intégré le staff technique de Manchester City.