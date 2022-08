Guardiola espère encore garder Bernardo Silva

Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, Pep Guardiola en a remis une petite couche. Le manager de Manchester City ne veut pas voir Bernardo Silva s'en aller cet été. "Je veux qu'il reste, je l'ai dit à plusieurs reprises", a déclaré le technicien espagnol ce vendredi devant la presse, cité par les supports numériques du champion d'Angleterre.

Ses coéquipiers le retiennent

"C'est notre joueur et il connaît notre volonté en tant que club, et la mienne en tant que manager, et même ses coéquipiers", a poursuivi l'ancien entraîneur du Bayern Munich. Le milieu de terrain portugais et son entourage se trouveraient en contact avec le FC Barcelone. "Que va-t-il se passer ? Je ne sais pas", a conclu Guardiola au sujet de l'ancien de l'AS Monaco, comme impuissant face à cette situation.