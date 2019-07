Guardiola aime tant "être détesté"

Que Guardiola se rassure, Manchester City ne fera jamais l’unanimité ni à Manchester ni ailleurs. Et lui non plus d’ailleurs, ce qui semble lui convenir parfaitement. L’adversité serait même une nécessité à ses yeux. "J’ai besoin d’ennemis, de gens qui me détestent parce que le football consiste en une remise en question et essayer de se surpasser. Il arrive la même chose aux sportifs", a-t-il expliqué pour GOL dans l’émission ’90 minutes avec Pep‘.

Celui qui a réussi le doublé Coupe-Championnat avec les Citizens mais qui a échoué dans la quête de la Ligue des champions a avoué avoir « envié » Liverpool et Tottenham, les deux finalistes mais il va puiser dans cette frustration encore plus de forces pour l’avenir. Une suite qui passera encore par Manchester City, il ne s’en cache pas. "J’ai tout, je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit. Begiristain est la personne la plus importante dans ma carrière parce qu’il a eu confiance en moi alors que je n’avais pas d’expérience. Le club ne me juge pas en fonction de si je gagne ou si je perds. Les supporters me disent même que si ça allait mal, ils seraient à fond derrière moi", justifie-t-il.

Et s’il fonctionne par cycle, il sait que le prochain exercice sera primordial avec City. A plus long terme, Guardiola envisage d’ailleurs de prendre un jour en main une sélection nationale. "J’aimerais entraîner une équipe nationale, j’aimerais participer à une Coupe du monde parce que ça me rappelle une Ligue des champions. L’avantage, c’est que tu as 400 joueurs pour faire ta sélection", ajoute-t-il. En attendant, il peut tout de même voire en grand avec City qui a clairement les moyens de ses ambitions et un effectif déjà très riche.