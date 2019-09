Griezmann, un transfert très lucratif pour son clan

Alain Griezmann, avait bien des raisons de se réjouir du transfert de son fils au Barça. Interrogé peu après l’officialisation de l’arrivée du Mâconnais à Barcelone, le père du champion du monde tricolore avait notamment mis en avant sa passion pour le club catalan. "Ça a été une apothéose, Barcelone, c’est le meilleur des meilleurs. Je suis le Barça depuis les années Cruyff, avait-il ainsi commenté. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens."

Et Alain Griezmann pouvait d’autant plus savourer la signature de son fils chez les Blaugrana qu’elle est synonyme d’un joli pactole pour le clan de l’ancien Madrilène. A en croire El Mundo, ce sont en effet pas moins de 14 millions d’euros de commissions qui auraient été négociés par les proches de l’international français.

Griezmann poursuivi par l'Atlético ?

C’est tout du moins ce qu’il ressort des courriels échangés par l’avocat d’Antoine Griezmann et les dirigeants barcelonais. Parmi les bénéficiaires de ce joli magot, Alain Griezmann donc, mais également Maud Griezmann, la sœur et agent du joueur, et Me Sevan Karian, l’avocat en question. La répartition de ces commissions aurait généré des tensions entre les membres de la famille Griezmann et un intermédiaire, finalement écarté du partage et qui aurait fait fuiter les messages.

Des révélations qui interviennent alors que le magistrat chargé par le Comité de compétition de la Liga de trancher dans le litige opposant l’Atletico Madrid au FC Barcelone, les Colchoneros reprochant au Barça d’avoir négocié le transfert d’Antoine Griezmann dès le mois de mars, c’est à dire en dehors des fenêtres de transferts et dans le dos du club madrilène, a proposé le paiement d’une amende de 300 euros par les Blaugrana. En possession des dits mails, les dirigeants madrilènes songeraient désormais à poursuivre le joueur en justice.

