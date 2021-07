Griezmann pour remplacer Ronaldo à la Juventus ?

Cristiano Ronaldo se trouve toujours à la Juventus alors que se profile la nouvelle saison 2021/2022. Mais, il n’est pas sûr qu’il y reste. En proie à des difficultés financières, le prestigieux club italien pourrait être tenté de le laisser partir à un an de la fin de contrat et faire venir un autre attaquant à sa place. Et cet attaquant pourrait être Antoine Griezmann.

Griezmann préfère une autre option

D’après le quotidien Sport, les Bianconeri songeraient à Antoine Griezmann comme remplaçant de CR7. Le Français est en difficulté à Barcelone et l’idée est de le récupérer dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Une solution qui est à même d'intéresser le club catalan. En revanche, il n’est pas sûr que le principal intéressé soit, lui, d’accord pour rallier l’Italie. Il se dit que l’Atlético Madrid est le seul club pour lequel il accepterait éventuellement de bouger cet été.

Pour Ronaldo, la destination la plus probable reste le PSG. Toutefois, il n’y a encore eu aucune approche concrète des vice-champions de France pour le faire signer.