Griezmann décidé à sécher la reprise avec l’Atletico

Théoriquement fixé sur son sort depuis le mois de mars et un contrat de cinq ans préalablement négocié avec le FC Barcelone, club qui avait déjà tenté de le débaucher un an plus tôt, Antoine Griezmann se heurte aujourd’hui à l’inflexibilité d’un Atletico de Madrid qui reproche à l’attaquant français son "manque de respect".

Après s’être émus du comportement du champion du monde, auquel il est reproché d’avoir conversé avec le rival catalan dans le dos de ses dirigeants actuels, les Colchoneros ont intimé au Mâconnais l’ordre de se présenter à la reprise de l’entraînement ce dimanche. Or, selon L’Equipe, Antoine Griezmann n’honorera pas ce rendez-vous incontournable de pré-saison.

"Griezmann devrait être présenté dans son nouveau club vendredi. Ce n'est donc pas pour reprendre l'entraînement avec ses anciens coéquipiers", assure le quotidien sportif, qui confirme du reste que le Barça n’a d’autre choix que de s’acquitter directement et en totalité des 120 millions d’euros correspondant à la clause libératoire de l’international tricolore pour voir ce dernier débarquer dans les plus brefs délais.