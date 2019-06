Griezmann a-t-il commis une erreur en quittant l'Atlético ? 

Après être parvenu à le retenir l’été dernier, en lui offrant notamment un nouveau contrat (jusqu'en 2023) avec une jolie revalorisation salariale à la clé, les dirigeants madrilènes n’ont rien pu faire, un an plus tard, pour empêcher Antoine Griezmann de quitter le club. Pour le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, lequel s’est confié sur le départ annoncé de l’attaquant français sur la radio Onda Cero, ce dernier n’a pas pris la bonne décision.

"Si Griezmann s'est trompé ? Oui je pense", a d’abord lancé le boss madrilène et d’ajouter: "Il a fait un grand travail pendant ces cinq années. On a une bonne relation, agréable et de confiance. A certains moments j'avais des doutes, et à d'autres j'étais sûr qu'il resterait. Peut-être que cela a un rapport avec le départ de Godin. Pendant tout son passage ici, il a été un seigneur, il a réussi et maintenant il décide de partir."

S’il ne cache pas sa déception de voir s’en aller l’ancien de la Real Sociedad, Enrique Cerezo ne garde, en revanche, aucune rancœur. "C'est une chose d'être déçu, et c'en est une autre d'être en colère. Où qu'il aille, j'espère qu'il sera aussi bien traité qu'ici. Je ne sais pas où il ira, cela ne m'intéresse pas. Je lui souhaite bonne chance et de la réussite. Il n'y a pas d'animosité", a-t-il assuré avant de conclure "personne du Barça ne m’a appelé pour Griezmann". Oui, la route menant "Grizi" jusqu’à Barcelone est encore bien longue.