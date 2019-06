Griezmann a refusé de jouer pour Guardiola

Alors qu’il a déjà annoncé son départ de l’Atlético de Madrid, sans prendre le soin d’indiquer sa future destination, Antoine Griezmann devrait, sauf retournement de situation, rejoindre le FC Barcelone au 1er juillet prochain, date à laquelle la clause libératoire du natif de Mâcon chutera à 120 millions d’euros. Une somme que seraient prêts à régler les dirigeants catalans. Cependant, tant que rien n’est officiel, la prudence est de mise dans ce dossier.

Du reste, ce n’est pas la première fois que Griezmann se retrouve dans le viseur du FC Barcelone. L’été dernier déjà, il était à deux doigts de s’engager avec la formation catalane, mais avait finalement fait machine arrière et prolongé son bail chez les Colchoneros, avec une nette revalorisation salariale à la clé. Arrivé en Espagne en 2005, du côté de la Real Sociedad, le champion du monde avec les Bleus entretiendrait des contacts avec les pensionnaires du Camp Nou depuis plus longtemps encore.

Tant et si bien que l’attaquant de 28 ans aurait pu débarquer en Catalogne dès la saison 2010-2011, rapporte AS. Alors coach du Barça, Pep Guardiola tombe sous le charme du Français et en fait l’une de ses priorités du mercato. L’actuel entraineur de Manchester City propose ainsi au joueur d’évoluer d’abord avec la réserve afin de se familiariser avec le style de jeu barcelonais, avant d’intégrer par la suite l’équipe première de Lionel Messi. Une proposition déclinée par "Grizi".