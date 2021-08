Pratiquement 118 M€. C'est le montant record pour un joueur en Premier League et le prix qu'a du payer Manchester City pour s'offrir les services de Jack Grealish. Attendu depuis plusieurs jours du côté de l'Etihad Stadium, le milieu international anglais d'Aston Villa s'est engagé pour six ans avec son nouveau club.

A vingt-cinq ans, Jack Grealish est la coqueluche des supporters des Three Lions, bien qu'il n'ait pas été titulaire durant l'Euro. Néanmoins finaliste avec ses coéquipiers, l'homme a changé de statut et s'est ainsi ouvert les portes d'un cador de Premier League.

HE'S HERE!

We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.

Welcome to City, Jack! 💙

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021