Grant de retour à Chelsea ? La réponse de Lampard

Il y a quatorze ans, et après le premier passage de José Mourinho à Stamford Bridge, Avram Grant avait pris les commandes de Chelsea. Malgré son manque d’expérience à la tête des grands clubs, l’Israélien était parvenu à redonner un nouveau souffle aux Blues, échouant notamment à un pénalty d’une conquête européenne (en 2008). A 65 ans, et alors que la formation londonienne traverse une mini-crise, il est de nouveau pressenti pour retrouver la capitale anglaise. Son vieil ami Roman Abramovich compte miser sur lui s’il venait à se séparer de Frank Lampard.

Lampard reste imperturbable

La rumeur d’un retour aux affaires de Grant est arrivée justement aux oreilles de l’actuel coach des Blues. Comme on pouvait s’y attendre, ce dernier a balayé en touche, indiquant qu’il ne prêtait pas attention à ce qui se dit dans les médias. « Je n'en sais rien, donc je préfère ne pas aller plus loin (sur le sujet), a-t-il confié. «Mais en termes de clubs maintenant, ce sont de grandes entreprises, beaucoup de gens sont employés. La chose la plus importante pour moi concernant le personnel est que l'équipe travaille de manière collective ». Ce samedi, sur le terrain de Fulham, Chelsea cherchera à glaner son premier succès en championnat depuis trois matches.