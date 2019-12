Granit Xhaka en approche au Hertha Berlin

Bien que titulaire jeudi à l’occasion du match d’Arsenal contre Bournemouth (1-1), Granit Xhaka ne compte plus poursuivre son parcours avec les Gunners. L’international suisse a l’intention de répondre favorablement à l’appel du Hertha Berlin, qui le cible depuis quelques jours. C’est son agent, José Noguera, qui a fait part de cette information au journal suisse Blick. « Je vais le dire franchement et honnêtement - nous sommes d'accord avec Hertha et nous aimerions aller à Berlin, a confié le représentant. C'est ce que nous avons dit aux dirigeants d’Arsenal et même à Arteta ». Xhaka insensible au discours d'Arteta

Mikel Arteta, le nouveau coach des Gunners avait pourtant exprimé publiquement son désir de conserver l’international helvète dans son effectif. L’Espagnol a même assuré être un grand fan de ce joueur depuis plusieurs années. Malgré ce compliment, l’ancien joueur de Borussia M’Gladbach souhaiterait donc toujours partie. L’épisode qu’il a connu en octobre dernier avec le traitement houleux des supporters londoniens à son endroit a certainement pesé dans cette décision de changer d’air. Xhaka compte 150 matchs et 11 buts avec Arsenal depuis 2016.