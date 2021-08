Grâce à la Liga, le Barça va prolonger Messi

L'horizon s'est soudain éclairci pour le FC Barcelone. Alors que le club blaugrana ne parvenait pas à trouver la solution lui permettant de continuer à s'offrir les services de Lionel Messi, un accord passé par La Liga avec le fond d'investissement CVC va permettre d'injecter plusieurs millions d'euros dans les comptes du Barça. Un véritable soulagement pour Joan Laporta.



Comme le confirme le Mundo Deportivo ce mercredi, le contrat en question implique un afflux massif d'argent puisque CVC va injecter pas moins de 2 700 millions d'euros, une manne dont La Liga et les clubs vont « tout de suite profiter ». Le média indique que grâce à cela, « le FC Barcelone pourra tout de suite valider la signature de Leo Messi et celles des autres recrues ».

250 millions pour Barcelone

Dans le détail, le club catalan devrait récupérer 250 M€. De son côté, CVC va ainsi détenir « une participation minoritaire d'environ 10% du capital de la nouvelle société créée durant l'opération, qui intègrera la totalité des activités de La Liga ». Le Mundo Deportivo confirme que l'accord est « à long terme » et que CVC ne compte pas demander la moindre modification concernant le fonctionnement du championnat espagnol, pas plus qu'il n'interviendra dans « l'organisation et la gestion de la commercialisation des droits audiovisuels ». L'accord doit être entériné ce mercredi.