Christophe Galtier parti entraîner l'OGC Nice, Lille se cherchait un nouveau stratège. Le club champion de France en titre semble avoir trouvé son bonheur et ce n'est pas Claudio Ranieri, dont le nom revenait pourtant avec insistance ces derniers jours. Jocelyn Gourvennec devrait signer très rapidement et s'engager pour deux ans.



L'information est tombée ce lundi. Selon L’Équipe, l'ancien entraîneur de Guingamp va donc être nommé en lieu et place de Christophe Galtier. Le média indique que le LOSC et Gourvennec étaient en discussions depuis quarante-huit heures et auraient trouver un accord pour collaborer ensemble.



Il sera bien compliqué pour lui de faire aussi bien que son prédécesseur. Pour rappel, Jocelyn Gourvennec reste sur une relégation avec Guingamp en 2019 et n'a plus entraîné depuis deux ans.