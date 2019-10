Giroud à Lyon, c'est pour janvier ?

Cette fois, la tendance se préciserait et l’avenir d’Olivier Giroud (95 sélections, 38 buts) ne s’écrirait plus en Angleterre, où l’ancien Montpelliérain évolue depuis maintenant bientôt sept saisons… Toujours en dette de ce temps de jeu qu’il espérait enfin trouver cette saison à Chelsea (*), mais que son nouveau coach Franck Lampard refuse de lui accorder en lui préférant le jeune Tammy Abraham et le Belge Michy Batshuayi, le champion du monde pourrait enfin effectuer à 33 ans son grand retour en Ligue 1.

Véritable serpent de mer depuis maintenant plusieurs saisons, ce retour d’exil serait devenu concret avec, selon le site Soccer Link, les premiers contacts établis entre l’entourage de l’attaquant international et l’Olympique Lyonnais, où l’intérêt pour Giroud ne s’est pas démenti. La fenêtre du prochain mercato hivernal en janvier prochain serait déjà ciblée. Parce qu’aussi le club de Jean-Michel Aulas serait désormais disposé à libérer Moussa Dembélé, encore intransférable l’été dernier, mais sur lequel l’OL, conscient des sollicitations toujours aussi pressantes dont fait l’objet l’ancien joueur du Celtic Glasgow (7 buts inscrits en L1 cette saison), pisté notamment par Manchester United ou la Juventus Turin, envisagerait désormais d’effectuer une "vente conséquente".

Dans ces conditions, Olivier Giroud, dont le contrat à Londres expire en juin 2020, serait la solution de remplacement idéale pour composer l’attaque de Rudi Garcia avec Memphis Depay. Surtout, le buteur tricolore trouverait a priori enfin l’environnement favorable pour s’exprimer en vue de l’Euro 2020, comme il l’affirmait encore lors du dernier rassemblement des Bleus : "Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai à Chelsea. J'ai quelques belles années devant moi. J'ai 33 ans mais j'ai encore des jambes. J'ai un profil qui me permet, je pense, de jouer encore quelques années au football. Je me sens bien physiquement, j'ai une bonne hygiène de vie. J'ai envie de prendre du plaisir et de jouer le plus de matches. Ma priorité est de rester à Chelsea mais si on m'oblige à faire un choix, je le ferais comme quand je suis parti d'Arsenal."

(*) Giroud ne compte à ce jour que six apparitions cette saison avec les Blues et n’a débuté que deux rencontres en tant que titulaire.